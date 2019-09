Starfotografin Annie Leibovitz: Die Königin der Kamera wird 70 Jahre alt

Dass sich Leibovitz aber nie unterkriegen ließ, zeigt nicht nur die Tatsache, dass zu ihrem 70er am 2. Oktober ihre finanziellen Nöte längst der Vergangenheit angehören. sondern auch das eben erschienene Buch „Sontag: Her Life and Work“. Darin spricht David Rieff, Sontags Sohn über die Beziehung seiner Mutter zu Annie: „Ich habe oft gesagt, sei netter zu ihr oder verlasse sie.“ Der Schriftsteller Richard Howard erzählt sogar von ständigen Verbal-Attacken. „Du bist so dumm, du bist so dumm.“ Doch Leibovitz pflegte Sontag bis zu ihrem Krebstod 2004 und versorgte sie finanziell.