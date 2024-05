Starbesetzte Mexiko-Hochzeit: Schauspielerin Maria Bello heiratet Star-Köchin

"We did it!" (Wir haben es getan), schrieben die beiden am Dienstag auf ihren Instagram-Accounts zu Fotos von der Hochzeitsfeier im mexikanischen Bundesstaat Baja California. Das Paar - Bello in einer pinken Robe und Crenn im weißen Anzug - ließ sich unter anderem tanzend mit Blick aufs Meer ablichten.