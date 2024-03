"Squid Game"-Star O Yeong-su wegen sexueller Belästigung verurteilt

Der Schauspieler O Yeong-su , bekannt aus der Erfolgsserie "Squid Game" , wurde am Freitag von einem Gericht der sexuellen Belästigung für schuldig befunden.

Der 79-Jährige wurde zu acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Zudem muss er 40 Stunden lang an einem Behandlungsprogramm für Sexualstraftäter teilnehmen, wie ein Gerichtssprecher der Nachrichtenagentur Reuters bestätigte.

O Yeong-su wurden zwei Vorfälle aus dem Jahr 2017 zur Last gelegt. Der 79-Jährige hat die Vorwürfe stets bestritten. Er will Berufung einlegen. Eine entsprechende Berufung müsste er innerhalb der nächsten sieben Tage einlegen, sonst wird das Urteil rechtskräftig.

O Yeong-su hatte für seine Rolle in "Squid Game" als erster südkoreanischer Schauspieler einen Golden Globe als bester Nebendarsteller gewonnen. Berichten zufolge beschloss das südkoreanische Kulturministerium aufgrund der Anschuldigungen gegen O Yeong-su, die Ausstrahlung eines Werbespots der Regierung, in dem der Schauspieler auftrat, zu stoppen.

Der Netflix-Star wurde 2022 in seinem Heimatland Südkorea angeklagt. Er soll eine Frau "unsittlich berührt" haben, wie Medien berichteten. Die Staatsanwaltschaft forderte eine Haftstrafe von einem Jahr.

In einem Film ("About Family") wurden zudem alle Szenen mit O Yeong-su herausgeschnitten. Auch seine Rolle in einem Theaterstück ("Love Letters") wurde gestrichen.