Spitze! Herzogin Camilla nimmt in der Corona-Quarantäne Ballettstunden

Malen, Basteln, Lesen, ein Instrument oder eine Fremdsprache erlernen – in der Corona-Quarantäne kommen oft ungeahnte Talente zum Vorschein. So auch bei Herzogin Camilla (72), die der Ballettgruppe „ Silver Swans“ (Silberne Schwäne – Ballett-Initiative für ältere Menschen) der Royal Academy of Dance beigetreten ist und dort einmal pro Woche Online-Unterricht nimmt.

Das erzählte sie jetzt in einer Video-Konferenz mit der Präsidentin der Akademie Darcey Bussell und Moderatorin Angela Rippon. „Du stöhnst, schnaufst und ächzt danach vielleicht ein wenig, aber du fühlst dich auch so viel besser. Es bereitet Freude“, zeigte sich die Herzogin von Cornwall ganz begeistert von ihrer Quarantäne-Beschäftigung.

Sie mache schon "kleine Fortschritte", den großen Auftritt strebt Prinz Charles' Ehefrau dann aber doch nicht an. "Auf die Bühne wird es mich sicherlich nicht verschlagen", lachte sie.