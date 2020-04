Spiderman hängt wieder alleine im Netz: Tom Holland soll sich getrennt haben

Eigentlich hat diese Romanze richtig filmreif angefangen - die Freundin, die zur Liebe wurde. Denn Oliva Boltin war eine Freundin aus "Spiderman" Tom Hollands (23) Kindertagen, im Sommer letzten Jahres wurde daraus aber mehr. Die Familien des Paares sind schon seit Jahren befreundet.

Doch jetzt soll alles wieder vorbei sein. " Tom und Olivia bleiben sich sehr nahe, haben aber kürzlich entschieden, dass es für sie am besten ist, nur Freunde und nicht ein Paar zu sein", so ein Inisder gegenüber "The Sun".

"Es war alles sehr freundschaftlich und beide denken, es ist das Beste", meinte die Quelle. So schlimm kann die Trennung für die beiden dann wirklich nicht gewesen sein, denn der britische Schauspieler soll Olivia laut dem "Mirror" zumindest noch auf Instagram folgen.