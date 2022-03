"Spider-Man" Andrew Garfield macht neue Liebe offiziell

Gerüchte um eine Beziehung zwischen Garfield und der 32-jährigen Berufsschönheit kursieren bereits sein einiger Zeit. Im November 2021 wurden die beiden händchenhaltend in New York gesichtet. Anfang Februar zeigten sie sich in Malibu bei einem Tennisspiel.

Offiziell gemacht haben Miller und Garfield ihre Beziehung aber erst so richtig bei den SAG-Awards, wo sie auf dem Red Carpet einen sichtlich verliebten Eindruck machten, wie von dem US-Magazin People veröffentlichte Fotos zeigen.