Spekulationen um Gesundheit: Sorge um Charles' Bruder Edward

Edward und Sophie - der neue Herzog und die Herzogin von Edinburgh - haben diese Woche an einem Empfang in den City Chambers teilgenommen, um Edinburghs Arbeit bei der Unterstützung ukrainischer Flüchtlinge anzuerkennen und den zahlreichen Freiwilligen zu danken, die sie in der ganzen Hauptstadt unterstützen. An demselben Tag wurde bekannt gegeben, dass König Charles seinem Bruder Edward, bis dahin Earl of Wessex und Forfar, anlässlich des 59. Geburtstages das Herzogtum Edinburgh übertragen hat, erklärte der Palast in einem Posting, in dem er Edwards Auftritt bewarb.

Edward übernahm damit den Titel, den sein Vater Prinz Philip bis zu seinem Tod inne hatte. Dabei handelt es sich um einen der höchsten königlichen Titel, der auf Lebenszeit gilt.