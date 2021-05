Spanisches Königshaus: Prinzessin Leonors Firmung sorgt für Kritik

Prinzessin Leonor von Spanien, die älteste Tochter von König Felipe und Letizia von Spanien hat am 28. Mai ihre Firmung gefeiert. Im Vorfeld sorgte der Zeitpunkt ihrer Firmung jedoch für Kritik vonseiten der spanischen Presse.

Firmtermin für Leonor vorgezogen?

Um 12 Uhr begann die Zeremonie am Freitag in der Madrider Pfarrei "Nuestra Señora de Aravaca", wo auch schon die Erstkommunion der inzwischen 15-jährigen Prinzessin Leonor stattgefunden hat. Leonores großer Tag wurde jedoch von kritischen Berichten überschattet. So berichtete Vanitatis, dass normalerweise nur ältere Jahrgänge das Sakrament erhalten. Dieses Jahr habe die Leitung von Leonors Schule entschieden, dass auch die Kinder der vierten Klasse der Educación Secundaria Obligatoria (ESO) gefirmt werden.

Die Änderung sorgte für Überraschung bei den Eltern, die zu Schulbeginn im September nicht über diese Entscheidung informiert wurden. "Nie, im gesamten Leben des Zentrums, wurde ein ESO-Kurs der 4. Klasse um ein Jahr vorgezogen", zitiert die Zeitung erboste Eltern.