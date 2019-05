Spanischer Ex-König Juan Carlos: Rückzug aus der Öffentlichkeit

Spaniens ehemaliger König Juan Carlos (81) dankte vor fünf Jahren ab. Nun möchte er sich vollständig aus dem öffentlichen Leben zurückziehen.

Vollständiger Rückzug aus dem öffentlichen Leben

"Ich denke, der Augenblick ist gekommen, eine neue Seite in meinem Leben aufzuschlagen und meinen Rückzug aus dem öffentlichen Leben zu vollenden", schrieb der 81-Jährige in einem Brief an seinen Sohn, König Felipe VI (51). Als Datum für seinen vollständigen Rückzug nennt Juan Carlos den 2. Juni.

Das spanische Königshaus veröffentlichte das Schreiben am Montag auf Instagram. Adressiert ist der Text an "Ihre Majestät, lieber Felipe".