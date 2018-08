Soul-Legende Aretha Franklin kämpft um ihr Leben

Glücklich über ihre Karriere

Letztes Jahr erschien mit "A Brand New Me" Franklins letzte Aufnahme, anschließend verkündete sie ihren Ruhestand. "Ich fühle mich sehr, sehr glücklich mit dem, was ich in meiner Karriere erreicht hatte, und mit dem, wo ich jetzt stehe." Franklin trat 2017 noch bei einer Aids-Gala von Elton John in New York auf, ihr letzter öffentlicher Auftritt war im August des vergangenen Jahres. Aretha Franklin gilt als eine der besten Sängerinnen der Welt und wird von ihren Fans auch First Lady of Soul genannt.