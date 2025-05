Sorge um Sean Penn: Kontroverse Aussagen und besorgniserregendes Aussehen

Schon in den 1990er-Jahren hatte die US-Schauspielerin Mia Farrow ihrem langjährigen Partner Allen vorgeworfen, er habe die gemeinsame Adoptivtochter Dylan sexuell missbraucht. 2014 äußerte sich diese in einem offenen Brief, den sie dem US-Kolumnisten Nicholas Kristof zukommen ließ, persönlich zu dem mutmaßlichen Vorfall. Darin schildert sie angeblichen Missbrauch, als sie sieben Jahre alt war, wie die New York Times berichtete.