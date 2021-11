Sorge um Queen Elizabeth: Update zu Gesundheitszustand

Nach den beunruhigenden Nachrichten um den Gesundheitszustand von Queen Elizabeth II., die kürzlich eine Nacht im Spital verbringen musste - aufgrund von Voruntersuchungen, wie der Palast bekannt gab - gibt es nun grünes Licht von ihren Ärzten: Berichten zufolge soll die britische Königin ihre Ruhepause unterbrochen und ihren aktuellen Wohnsitz Schloss Windsor verlassen haben.

Laut Telegraph flog die 95-jährige Monarchin am Donnerstag mit dem Hubschrauber von Windsor Castle nach Sandringham. Trotz der gesundheitlichen Bedenken in den vergangenen Wochen, die Elizabeth II. von öffentlichen Auftritten abgehalten hatten, haben ihre Ärzte ihr nun erlaubt, für einen Wochenendbesuch in ihr Haus Sandringham in Norfolk zu reisen.

"Die Queen hatte gehofft, das Wochenende trotzdem in Sandringham verbringen zu können und war hocherfreut darüber, dass ihre Ärzte ihr die Erlaubnis zum Reisen gegeben haben", wird eine Quelle aus dem Palast zitiert.

In ihrem Landhaus ruhe sich die Queen zwar weiter aus, untätig wird sie hier aber nicht bleiben. Für ihre Reise nach Sandringham soll es einen driftigen Grund geben. Die Königin soll ein Fest planen, auf das sie sich "sehr freut." Vor allem die Vorbereitungen für Weihnachten und die Unterbringung der eingeladenen Gäste sollen laut Mirror nun wichtig sein.

Sandringham liegt etwa 160 km nördlich von London und wird traditionell von der Königin und der königlichen Familie über Weihnachten und für ihre Winterferien genutzt.