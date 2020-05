Sorge um Michael Aufhauser

Der Tierschützer und Gründer der „Gut Aiderbichl“-Höfe, Michael Aufhauser, ist am Donnerstag mit Herzproblemen in ein Salzburger Krankenhaus eingeliefert worden. Nach einer erfolgreich durchgeführten Herz-Operation sei der Zustand des 63-Jährigen stabil, teilte die Guts- und Stiftungsverwaltung am Freitag der APA mit. Man bitte um Verständnis, dass vorerst keine weiteren Auskünfte erteilt werden.