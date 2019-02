Sorge um Luke Perry: "Beverly Hills"-Star im Spital

Luke Perry wurde durch die 90er-Serie " Beverly Hills, 90210" bekannt, wo er die Rolle des Dylan McKay spielte. Es folgten zahlreiche weitere TV-Rollen. Seit 2016 ist Perry in der Serie "Riverdale" zu sehen, wo er eine der Hauptrollen spielt. Laut TMZ soll er erst vor Kurzem neue Folgen in L.A. gedreht haben. Zuletzt stand Perry für den Film "Once Upon a Time in Hollywood" vor der Kamera.

Privat war Luke Perry von November 1993 bis Oktober 2003 mit dem Model Rachel Sharp verheiratet. Das Paar hat zwei Kinder; einen Sohn und eine Tochter.