Sorge um Heinz Hoenig: TV-Star kämpft auf Intensivstation um sein Leben

Sorge um den ehemaligen "Dschungelcamp"-Star Heinz Hoenig . Wie RTL berichtet, musste der 72-jährige Schauspieler am Herzen notoperiert werden.

Heinz Hoenig kämpft auf Intensivstation um sein Leben

Hoenig befinde sich derzeit in einer Berliner Klinik auf der Intensivstation. Sein Zustand scheint kritisch zu sein. Aus dem näheren Umfeld wird berichtet, der deutsche Schauspieler liege im Koma. Hoenig schwebe in Lebensgefahr, während seine Frau Annika ständig an seiner Seite weilt, heißt es.

Hoenig hatte seine 33 Jahre jüngere zweite Ehefrau im März 2019 geheiratet. Das Paar teilt sich zwei Kinder, Annika brachte ein weiteres Kind in die Beziehung mit. Aus seiner ersten Ehe ab 1988 hat Hoenig ebenfalls zwei Kinder. Am 25. März 2012 verstarb seine damalige Frau Simone im Alter von 52 Jahren.

Die Familie des Filmstars hat sich bisher noch nicht offiziell zu seinem Zustand geäußert.