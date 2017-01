Schauspieler Antonio Banderas (56) wurde britischen Medien zufolge in die Notaufnahme eingeliefert, weil er während eines Workouts in seinem Haus in Surrey, England, starke Schmerzen in der Brust bekam.

Banderas: Notaufnahme nach Herzattacke

Der Hollywoodstar wurde Ende der vergangenen Woche von der Rettung in die Notaufnahme St. Peters Hospital in Chertsey gebracht. Er war gerade dabei Sport zu machen, als die Schmerzen in der Brust einsetzten.

Inzwischen soll Banderas wieder entlassen worden sein. Der Schauspieler bestätigte den Anfall gegenüber der Sun, teilte der Zeitung aber mit, dass die Mediziner ihm helfen konnten.

2015 war Banderas zusammen mit seiner Freundin Nicole Kimpel nach Großbritannien gezogen, wo er eine 2,8 Millionen Euro-Villa . Hier wollte er nach eigenen Angaben ein relaxteres Leben führen. "Das Haus gibt mir die Einfachheit und Freiheit, die ich in diesem Moment brauche", hatte der Zorro-Star, der derzeit an mehreren Drehbüchern arbeitet, kürzlich über sein neues Zuhause erzählt.