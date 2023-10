Turner und Joe Jonas: Überraschende Einigung in Sorgerechtsstreit - Details

In einem am 20. September eingereichten Antrag hatte Sophie Turner behauptet, sie und Jonas hätten Ende 2022 beschlossen, Großbritannien zu ihrem ständigen Wohnsitz zu machen, und in Oxford ein Haus zum Kauf gefunden. Jonas soll einem Insider zufolge ursprünglich auch zugestimmt haben, nach England zu ziehen - weil "er Sophie glücklich machen wolle und sie unterstütze, weil sie dort leben wollte", heißt es.

➤ Lesen Sie hier mehr: Böses Gerücht um Herzogin Meghans plötzlichen Gewichtsverlust

Nun, da sie sich getrennt haben, soll Jonas der Quelle zufolge gehofft haben, dass sie zu einer anderen Einigung kommen können. Turner ist nach wie vor fest entschlossen, nach Großbritannien zu ziehen. "Beide setzen diese aggressiven rechtlichen Maßstäbe, aber irgendwann muss ein Kompromiss gefunden werden", kommentierte ein gemeinsamer Freund die Situation noch Ende September.

Details zur Sorgerechtsvereinbarung

Die Einigung, die jetzt getroffen wurde, scheint aber nur vorübergehend zu sein. Laut Daily Mail bekommt das ehemalige Paar bis Jänner jeweils zwei Wochen Zeit mit seinen Töchtern Willa (3) und Delphine (1). Sie dürfen auch überall in den USA und im Vereinigten Königreich reisen, was bedeutet, dass Turner die Mädchen nach England bringen kann, das ihrer Aussagen zufolge ihr "ständiges Zuhause" sein wird.

➤ Lesen Sie hier mehr: Außer Kontrolle: Charlie Sheen in Sorge um seine Tochter

Jonas hingegen dürfe die Mädchen mit seiner Popgruppe "The Jonas Brothers" mit auf Tournee nehmen. Turner soll dann Weihnachten mit ihnen in Großbritannien bei ihrer Familie verbringen. Die Vereinbarung soll nach vier Tagen intensiver Verhandlungen in New York zustande gekommen sein.

In der Gerichtsakte von Turners Anwalt Stephen Cullen heißt es, die Mediation sei "fortlaufend und produktiv" und die Sorgerechtsaufteilung erfolge "in Erwartung einer gütlichen Lösung aller Fragen".