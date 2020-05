Sophie Stockinger: Neuer Stern am Horizont

„Ich habe meiner Mutter sehr viel zu verdanken. Nachdem sie mich in der Volksschule auf der Bühne gesehen hatte und mir die Schauspielerei so viel Spaß machte, wollte sie mich unterstützen“, so die 15-Jährige Schülerin der 6. Klasse des Wiener Gymnasiums Wasagasse.

Seit der Gründung des Ensembles im Theater zum Himmel stand die Jungschauspielerin bislang jeden Sommer auf der Bühne. Mit „Romeo und Julia“ durfte das neugegründete „Junge Ensemble Hörbiger“ heuer einen besonders großen Erfolg feiern:

„Es hat so gut gefallen, dass wir gefragt wurden, ob wir das Stück auch im Stadttheater Walfischgasse spielen könnten.“ Eine besondere Ehre, zumal dort noch nie Jugendliche auf der Bühne standen. Sophie freut sich auf das Wiedersehen mit ihren lieb gewonnen Kollegen am 22. und am 23. September.