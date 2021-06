Fremdflirtskandal: Trennung bei Sophia Thomalla und Loris Karius

Sophia Thomalla verweilt aktuell in Griechenland auf der Insel Paros, wo sie für die TVNOW-Show "Are You The One?" moderiert. Karius urlaubt ohne Thomalla auf Mykonos. Hier wurde der Kicker auch mit einer anderen Frau gesichtet. Auf einer Yacht wurde Loris Karius mit einer unbekannten Bikini-Schönheit abgelichtet. Auf Paparazzifotos machten die beiden einen vertrauten Eindruck.

"Natürlich habe auch ich die Bilder", so Thomalla, die seit 2018 mit Karius liiert war, über die pikanten Fotos gegenüber RTL.