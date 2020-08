Songcontest-Gewinner Mans Zelmerlöw und seine Frau erlitten Fehlgeburt

Zelmerlöw hat im Mai 2015 in Wien den Song Contest mit "Heroes" gewonnen. "Mein Leben lang habe ich vom ESC geträumt", hatte der Schwede nach seinem Sieg gesagt. Zweimal hatte er zuvor an Vorentscheiden teilgenommen, beim dritten Anlauf durfte er sein Land beim Song Contest vertreten. Sein Song "Heroes" beschrieb seine eigene Kindheit: Demnach wurde er zum gemobbten Außenseiter und mit Hilfe eines neuen Jungen in der Klasse wieder in die Gemeinschaft aufgenommen.

Zelmerlöw und Janson sind seit 2016 zusammen und seit 2019 verheiratet. Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn.