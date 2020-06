Klassik? Nein, danke!

Anlässlich des Philharmonikerkonzertes vor Schönbrunn ließen sich die Athleten des Wintersportes also von Bundeskanzler Werner Faymann in der Gloriette ob Schönbrunn bei Krautfleckerl und Kalbsbutterschnitzel empfangen. Und während sich der Kanzler mit Marcel Hirscher dem Blitzlicht hingab, grüßte seine Frau Martina förmlich ÖSV-Präsidenten Peter Schröcksnadel. Der erwiderte: „Waren wir nicht schon per Du?“ Frau Faymann: „Na, wir können per Du sein auch.“ Die Sportgesellschaft ist ganz locker.