Sohn von US-Sänger Ben Kweller im Alter von 16 Jahren verstorben

Der US-amerikanische Musiker Ben Kweller ("Wasted & Ready") trauert um seinen Sohn Dorian Zev Kweller, der in seine Fußstapfen treten wollte. Er starb im Alter von nur 16 Jahren an den Folgen eines Autounfalls. "Er war eine wahre Legende. Die liebste, sanfteste Seele, ein Freund für alle", schreibt Kweller zu einem Foto des Jungen auf Instragram. In seinem Posting bittet er darum, Dorians "Geist mit der Musik, die er gemacht hat, am Leben zu erhalten". "Ein wahrer Dichter von dem Tag an, an dem er zu sprechen begann. Nur wenige seiner Aufnahmen wurden veröffentlicht, aber er war auf seinem Weg und gespannt auf der Reise. Er hatte so viele Pläne", so Kweller in seiner Botschaft.