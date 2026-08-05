Sohn von Ralf Schumacher: David Schumacher wird Vater

David Schumacher und seine Ehefrau Vivien Keszthelyi werden erstmals Eltern. „Love made us two. Life is making us three“, also etwa: „Die Liebe hat uns zu einem Paar gemacht. Das Leben macht drei aus uns“, kommentiert das Paar ein Instagram-Foto, auf dem kleine Schühchen und der Schriftzug „Baby“ zu sehen sind. Zahlreiche Personen übermittelten im Kommentarbereich Glückwünsche.

Der Sohn von Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher und Reality-TV-Star Cora Schumacher hatte seiner Partnerin Anfang des Jahres das Jawort gegeben und auf Instagram drei Fotos von sich und seiner Braut geteilt. Dazu schrieb der 24-Jährige: „Officially Mr & Mrs.“

David Schumacher fuhr 2022 und 2023 in der Rennsportserie DTM. Auch Vivien, die nun Schumacher heißt, teilte den Beitrag. Sie ist eine ungarische Rennfahrerin.

Auch Davids Vater hat heuer geheiratet. Ralf Schumacher und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne ließen sich im Mai in Saint-Tropez im Rathaus trauen. Danach feierte das Paar in dem bekannten französischen Badeort auf einem privaten Anwesen. Rund 110 Gäste waren geladen David Schumacher war als Trauzeuge gemeinsam mit seiner Frau angereist.

Étienne Bousquet-Cassagne ist beruflich im Umfeld der Weinmarke „Schumacher Wines“ tätig. Der 36-Jährige engagierte sich zuvor in Frankreich politisch und kandidierte im Département Lot-et-Garonne für die damalige „Front National“, die heutige „Rassemblement National“. Zudem war er zeitweise in der Kommunalpolitik aktiv, bevor er sich 2020 aus dem politischen Leben zurückzog.