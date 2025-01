Liebesgerüchte um Sofia Vergara und Formel-1-Star Lewis Hamilton

Bahnt sich hier etwa eine neue Promi-Paarung an? Sofia Vergara und Formel-1-Megastar Lewis Hamilton haben einen Sturm an Liebesgerüchten ausgelöst, als die beiden beim Mittagessen in New York gesichtet wurden.

Sofia Vergara: Was läuft da mit Lewis Hamilton?

Die 52-jährige "Modern Family"-Darstellerin und der 40-jährige Rennfahrer saßen nebeneinander an einem Restauranttisch. Beobachter behaupteten, Vergara habe kaum etwas von dem Essen vor ihr gegessen, da sie so in das Tischgespräch vertieft war, so TMZ. Begleitet wurden die Schauspielerin und Hamilton von gemeinsamen Freunden. Vor dem Restaurant sah man Vergara und Hamilton, wie sie plauderten und einander angrinsten, bevor sie in einen SUV stieg und wegfuhr (zu sehen hier).

Welcher Natur ihre Beziehung ist, ist nicht bekannt. Fans und Boulevardpresse fragen sich nun aber, ob den Serien- und den Formel-1-Star möglicherweise mehr als nur Freundschaft verbindet.