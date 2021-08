Sofia Vergara spricht über ihre Krebsdiagnose

Nachdem sie den ersten Schock verarbeitet hatte, versuchte sie jedoch, nach vorne zu blicken. "Wenn man jung ist und das Wort 'Krebs' hört, geht man in Gedanken an so viele Orte, aber ich versuchte, nicht in Panik zu geraten, und entschied mich, mich weiterzubilden", so die Schauspielerin. "Ich habe jedes Buch gelesen und alles darüber herausgefunden, was ich konnte. Ich hatte das Glück, es früh erkannt zu haben und die Unterstützung meiner Ärzte und vor allem meiner Familie zu haben. Ich habe in dieser Zeit viel gelernt, nicht nur über Schilddrüsenkrebs, aber ich habe auch gelernt, dass wir in Krisenzeiten besser zusammen sind", fuhr sie fort.

Sofia Vergara gilt inzwischen als geheilt. Sie müsse dennochg weiterhin Medikamente einnehmen.

Jahre, nachdem sie den Krebs besiegt hatte, sprach Vergara im Jahr 2011 mit dem Health-Magazin darüber, wieso sie die Diagnose zunächst geheim hielt. "Krebs zu haben macht keinen Spaß. Du willst dich mit nichts anderem beschäftigen, während du es durchmachst", erklärte sie damals.