So ticken die "Sex Education"-Stars privat

2016 war Mackey, die ihre Haare privat übrigens brünett trägt, im TV-Film "Badger Lane" erstmals in einer kleineren Nebenrolle als Schauspielerin zu sehen. Bevor sie die weibliche Hauptrolle in "Sex Education" ergatterte, war Mackey außerdem als Model tätig. Demnächst wird sie in "Summit Fever", einem Survival-Drama über zwei britische Bergsteiger, zu sehen sein.

Über ihre Rolle der rebellischen Maeve in "Sex Education" sagt Mackey, die als Teenager von Frankreich nach London gezogen ist: "Ich war ihr mit 17 sehr ähnlich. Ich habe nicht alleine in einem Trailerpark gelebt, aber ich bin von daheim ausgezogen und habe ein selbstständiges Leben geführt." Im Gegensatz zu Meave sei sie mit 17 Jahren aber noch nicht so resolut gewesen.

Über das Privatleben der Seriendarstellerin ist nicht viel bekannt. Auch ihren Beziehungsstatus hält Mackey geheim.

Ncuti Gatwa

Ncuti Gatwa gibt in "Sex Education" Otis‘ besten Freund Eric Effoing, der wegen seiner Homosexualität regelmäßig gemobbt wird. "Wir sehen, wie er mit seiner Religion, seinen Eltern, seiner Herkunft und seiner Sexualität zu kämpfen hat und schließlich all diese Dinge an sich akzepteriert", so Effoing über seine Rolle gegenüber dem Magazin Vulture.