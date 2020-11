So sieht Popstar Demi Lovato nicht mehr aus

Kurz nach der (sehr raschen) Auflösung ihrer Verlobung kann die US-Sängerin Demi Lovato bereits darüber lachen. Die Corona-Pandemie habe 2020 alles stillgelegt. "Also tat ich, was alle anderen auch taten, ich ging in den Lockdown-Modus und verlobte mich", scherzte die 28 Jahre alte Sängerin kürzlich bei den "People's Choice Awards".