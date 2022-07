So sieht das "Teletubbies"-Sonnenbaby heute aus

Sie sei mit neun Monaten per Zufall in einem Kinderkrankenhaus für die Rolle gecastet worden. Weil sie das Baby war, welches am meisten von allen gestrahlt hätte, habe man sie auf einen Stuhl gesetzt und ihr Vater hätte sie hinter der Kamera mit einem Teddybär zum Lachen gebracht, wie sie der "Daily Mail" erzählt.

"Ich habe immer noch ein Babygesicht", scherzt die gebürtige Britin. "Alle sagen, sie können die Ähnlichkeit zwischen meinem jetzigen Gesicht und dem von damals erkennen." Sie habe sich gar nicht verändert und "kichere immer noch."

Als Gage gab's übrigens eine Kiste Spielzeug und umgerechnet ungefähr 300 Euro.