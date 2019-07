So schaffte Charlize Theron den Sprung vom Model zum Filmstar

Zwei Hunde, zwei Adoptivkinder, kein Mann – die gebürtige Südafrikanerin Charlize Theron ist mit ihrem Leben durchaus zufrieden. Mit 44 hat sie die innere Ruhe gefunden. Ihr neuer Film „Long Shot“ (aktuell in den Kinos), eine Komödie von und mit Seth Rogen (37), ist ein Hit und sie konzentriert sich nun auch aufs Produzieren. Ein Gespräch über Schönheit, (Film-)Sex und die Rolle der Frau in unserer Ära.

KURIER: Sie haben früh zu modeln begonnen und den Schritt nach Hollywood geschafft. Haben Sie das Modeln je bereut?

Charlize Theron: Ich habe deshalb eine sehr komplizierte Beziehung zu meinem Aussehen. Das ist ein fürchterliches Klischee, weil jeder sagt: „Du bist doch so hübsch, was ist dein Problem?“ Aber als ich es nach dem Modeln als Schauspielerin versucht habe, hat mich niemand ernst genommen. Daher habe ich jahrelang meinem Aussehen die Schuld dafür gegeben, dass ich gewisse Rollen nicht bekommen habe.

Was hätte die 16-jährige Charlize über ihre Zukunft gesagt?

Das ist lustig, es gibt nämlich so ein Interview. Mit 16 sagte ich, ich will Schauspielerin werden, aber ich glaubte nie, dass es so kommt. Es ist ein unglaubliches Geschenk, ich wache jeden Tag dankbar auf. Ja, ich bin wirklich eine sehr glückliche Person.