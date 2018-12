So reagierten die Stars auf ihre Golden-Globe-Nominierungen

Damit es keiner falsch einschätzt: die Nominierungsbekanntgabe ist der Startschuss für Kampf. Einer wird gewinnen pro Kategorie, nicht fünf. Gewahlkampft wird in vier Etappen, verteilt auf genauso viele Wochen.

Phase eins – in der wir uns derzeit befinden: die Danksagung. Und die begann Donnerstag früh, Sekunden nachdem die Resultate feststanden. Stars in derselben Zeitzone beauftragten ihre PR-Manager Emails an alle wahlberechtigten Mitglieder der Hollywood Foreign Press auszuschicken. Die meist ge- oder missbrauchten Phrasen? „Wow!“, „Unfassbar!“, „So unerwartet!“. „Was für eine Überraschung!“

Emma Stone saß gerade im Café Bräunerhof in Wien, als sie von ihrer Film-und-TV-Preis-Nominierung für „The Favourite“ erfuhr. Gefeiert hat sie das dann gleich beim Stadthallen-Konzert von Alt-Beatle Paul McCartney.

Denzel Washingtons Sohn John David, bester Hauptdarsteller für Spike Lees " BlacKkKlansman" bedankte sich für die Unterstützung des Films und bei seinem Regisseur: „Eine unglaubliche Ehre und Anerkennung des legendären Spike Lee - wir stehen auf Ihren Schulten, Sir.“ Lee selbst erreichte die Nachricht mitten im Unterricht auf der New York Universtät: „Ich unterrichte an Donnerstagen, und habe gerade von den Nominierungen erfahren. Die ersten Worte, die mir dazu einfallen: „BOOM SHAKALAKA“, meinte er in Anspielung auf seinen wohl berühmtesten Film Do The Right Thing.