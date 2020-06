Weltrekord: Kurt-Cobain-Gitarre um 6 Millionen versteigert

Den bisherigen Auktions-Rekord für eine Gitarre stellte eine Black Fender Stratocaster („The Black Strat“), Baujahr 1969, von Pink Floyd-Frontman David Gilmour auf. Vor einem Jahr ging sie für fast vier Millionen Dollar an einen anonymen Bieter.

Gleich fünf Rekorde

Die Gitarre von Cobain (1967-1994) hat nach Angaben von Julien's Auctions gleich fünf Rekorde aufgestellt, unter anderem auch als teuerstes Nirvana-Erinnerungsstück und als teuerste Akustik-Gitarre.

Cobain spielte auf dem Instrument bei seinem legendären „MTV Unplugged“-Auftritt 1993 in New York, fünf Monate vor seinem Tod.

Das 1994 veröffentlichte Live-Album mit Songs wie „About A Girl“ und „Come As You Are“ gewann den Grammy in der Sparte „Best Alternative Music“. Die Gitarre wurde mit dem Original-Hartschalenkoffer versteigert, den Cobain mit einem Aufkleber dekoriert hatte. Der Griff hat noch Gepäckanhänger von einem Flug, zudem extra Gitarrensaiten und Plektren.

Die „Unplugged“-Gitarre war die Krönung der zweitägigen „Music Icons“-Auktion in Beverly Hills, bei der über 800 Andenken von Stars unter den Hammer kamen.

Ein Satin-Dress von Madonna, den die Sängerin in ihrem „Vogue“-Video trug, brachte knapp 180 000 Dollar ein. Fast 300.000 Dollar zahlte ein Bieter für einen mit Glitzersteinen verzierten Gürtel von Elvis Presley.

Eine legendäre Gitarre des 2016 gestorbenen US-Popstars Prince wechselte für mehr als eine halbe Million Dollar den Besitzer.