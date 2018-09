So erlebte ich Italo-Haudegen Terence Hill

Als schüchtern würde man ihn so gar nicht bezeichnen, aber genauso gibt er sich beim Interview, spricht es sogar selber an (das noch dazu auf Deutsch, denn er verbrachte einen Teil seiner Kindheit nahe Dresden) und entschuldigt sich auch dafür – was ihn gleich noch viel sympathischer macht.

Mit einem sanften Lächeln erinnert er sich an seinen ganz großen Freund Bud Spencer ( 27. Juni 2016), den er nach wie vor sehr vermisst. Erzählt von dem Zufall, der sie beide erstmals auf der Leinwand zusammengeführt hat. In jener Wüste in Almería, in der sein aktueller Film entstand, sollte 1967 eigentlich der Südtiroler Peter Martell ( 1. Februar 2010) in „Gott vergibt ... Django nie“ mitspielen, brach sich aber den Fuß und Hill bekam seine Chance. Diese Geschichte kennen seine Fans, persönlich vorgetragen, hat das aber schon etwas ganz Besonderes.