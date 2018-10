So erging es George Clooney in der Ritterrüstung

Und so stehen wir nach zwei schnellen Stunden in der Nespresso-Boutique in Beverly Hills am anderen Ende von L.A., in Downtown, in einem der schönsten und ältesten Lichtspieltheater, dem Orpheum.

George wandelt den Mittelgang in dem mit 200 Komparsen gefüllten Saal mit einer Einkaufstasche mit Kaffekapseln hinunter, um durch die Leinwand zurück ins Mittelalter zu steigen. In der Rüstung. Mit Helm. Mehr als 20 Mal, bis der Regisseur die Szene im Kasten hat, ohne dass einer der Komparsen in die falsche Richtung schaut, sich zu früh umdreht oder zu spät zu klatschen beginnt. Die Rüstung klappert, George lächelt. Gegen Ende des Tages etwas gequält, weil, ja, 100 Pfund eben.

Der Innendreh findet am zweiten Tag auf dem Doppeldeckerbus statt. In der ersten Szene ist Clooney absichtlich deplatziert, umgeben von Menschen in zeitgenössischer Montur. Während des Umbaus schildert George eine typische Morgenroutine im Hause Clooney: „Ich stehe auf, mache Kaffee für mich und meine Frau und dann werden Windeln gewechselt – die Zwillinge wechseln meine Windeln,“ scherzt er und meint: „Ich muss ja jetzt viel Geld verdienen, damit ich mir das College für alle zwei leisten kann. Ich höre, Kinder müssen in die Schule. Ich persönlich war ja nicht dort“, lacht er mit Anspielung auf seine Kindheit im nicht eben für Genies bekannten Kentucky.

In der Pause schaut zum ersten Mal Natalie Dormer vorbei. Die Co-Stars kennen einander nicht persönlich und entdecken beim ersten Gespräch, dass sie doch einiges gemeinsam haben: „Ich bin in dem Dorf in Buckinghamshire aufgewachsen, in dem George sein Haus hat!“ lacht Natalie Dormer. „Ich habe im dortigen Kino Karten verkauft und bin ins selbe Pub gegangen, das George jetzt frequentiert.“ – „Warst du alt genug dafür?“ fragt er augenzwinkernd. Sie grinst: „In England nehmen wir das nicht so genau.“