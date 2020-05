Snowmobile-Race mit dem Grafen

Das wird ein Bild für Götter, wenn sich der Graf – Leadsänger der deutschen Band Unheilig – mit seiner „Uniform“ kommendes Wochenende auf den Schnee-Boliden schwingt. Dazu muss man nämlich wissen, dass sich der preisgekrönte Sänger, der allerorten Hallen füllt, der Öffentlichkeit seit rund 10 Jahren nur im schwarzen Anzug, mit schwarzer Krawatte und weißem Hemd präsentiert.



Der KURIER traf den sympathischen Superstar („Geboren, um zu leben“) bereits vor seinem Gratis- Ö3-Gig am 8. Dezember nebst der Renn-Strecke in der Hinterglemm. „Ich komme aus Aachen, da ist in der Nähe die Eiffel, und wenn es da schneit, dann gibt es echt viel Schnee. Vor 20 Jahren bin ich mal mit meinem Bruder auf Snowmobiles im Kreis um die Wette gefahren. Das macht schon Spaß, wenn man vorn weg und nicht hinter wem herfährt. Wenn ich nicht zu viel Interviews geben muss, setz’ ich mich bestimmt wieder auf so nen Schlitten.“



Dass er seinen Geburtsort bekannt gibt, ist fast als gelüftetes Geheimnis zu bewerten. Nichts Privates ist von dieser so öffentlichen Figur bekannt. Weder sein richtiger Name noch sein Alter: „Ich bin ein ganz normaler Typ, der sich das Pseudonym Graf ausgesucht hat, weil ich nichts über mein Privatleben erzählen möchte. Doch ich bin derselbe, ob ich jetzt mit meiner Familie grille oder dir ein Interview gebe.“



Ein bis zwei Wochen pro Jahr begibt sich der Graf auf Österreich-Urlaub. Großteils unerkannt, weil er in zivil ist: „Also die Leute im Dorf kennen mich und finden das auch gar nicht mehr spannend, wenn ich mit meiner Familie wandern gehe.“