"Smallville"-Star Allison Mack saß Haftstrafe wegen "Sex-Kult"-Mitgliedschaft ab

Rund zwei Jahre nach ihrer Verurteilung wegen aktiver Mitgliedschaft in einem bizarren New Yorker "Sex-Kult" ist die in Deutschland geborene US-Schauspielerin Allison Mack laut dem US-People-Magazin vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen worden - aufgrund "guter Führung", wie die Gefängnisverwaltugsbehörde Federal Bureau of Prisons mitteilte. Die Teilnahme an einem Drogenmissbrauchsprogramm könne ebenfalls zu einer früheren Entlassung führen.