Vom Schladminger zum Schlawiner

Ich bin eigentlich kein Hotelier. Ich bin Bahnbauer. Ich habe in Wien die ersten U-Bahnen gebaut“, erzählte Ernst Royer in der „ Sonderstube“. Er ist Besitzer des legendären Sporthotel Royer. In diesem Raum treffen einander die VIPs während der WM in Schladming, wenn sie wichtige Gespräche unter vier Augen führen wollen.