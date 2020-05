Die Herminator-Terminator-Show

Neben dem starken Duo werden noch weitere Ehrengäste zu Wort kommen. Bundespräsident Heinz Fischer und die Landeshauptleute Franz Voves und Hermann Schützenhöfer wollen sich kurz halten, damit genug Zeit für das musikalische Programm bleibt. Nadine Beiler wird die Bundeshymne trällern, ein Lipizzaner-Auftritt und Andreas Gabalier mit dem WM-Song „Go for Gold“ sollen für Stimmung sorgen. Nach der Versöhnung via Presseaussendung von Rainhard Fendrich und Wolfgang Ambros im Dezember wird es ein Wiedersehen der Austro-Popper geben. Fendrich singt „I am from Austria“ und Ambros „Skifoan“.

Auch auf der Ehrentribüne sollen einige Hochkaräter Platz nehmen. Neben Neo-Russe Gerard Depardieu, Wladimir Putin und Kanzlerin Angela Merkel wird u.a. „Kaiser“ Franz Beckenbauer erwartet.