Skandal-Mutti "Octomom": So sah Nadya Suleman selbst als Kind aus

Die vielen Skandale rund um "Octomom"

In der Vergangenheit hatte die vierzehnfache Mutter für jede Menge Schlagzeilen gesorgt, mittlerweile ist es eher ruhig geworden um die Skandal-Mama. Dafür, dass sich die geschiedene und alleinerziehende Mutter zu ihren finanziellen Problemen bekannte und zugab, auf öffentliche Unterstützung angewiesen zu sein, wurde "Octomom" 2012 scharf kritisiert. Im Jahr darauf entschied Suleman, ihren Lebensunterhalt mit Porno-Filmen und Stripshows zu verdienen - was ebenfalls für Kopfschütteln sorgte. Noch im selben Jahr wurde ihre Medikamenten-Abhängigkeit bekannt. Damals berichtete das US-Magazin People, dass sich "Octomom" in eine Entzugsklinik begeben habe, um von dem gegen Angst- und Panikstörungen eingesetzten Medikament Xanax loszukommen.