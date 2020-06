Sir Paul feiert den 70er "bescheiden"

Wir werden es kaum erfahren – aber so viel ist fix: Exzessiv will der Ex-Beatle seinen Runden nicht feiern. "Große Partys sind nichts für mich", sagte der Musiker im Interview mit The Daily Telegraph. Also hat er nur ein paar enge Freunde und die Familie zu den Feierlichkeiten geladen.

Dafür werden seine Fans ein paar Bierchen auf ihn trinken. In McCartneys Heimatstadt Liverpool sind zahlreiche "Macca"-Partys geplant. Und vielleicht wird auch Queen Elizabeth II. ein Tässchen Earl Grey zu Ehren von Sir Paul heben – zuletzt hat er bei ihrem " Diamond Jubilee" gesungen. Die Monarchin schien "very amused". Eine Sympathie, die auf Gegenseitigkeit beruht – der von ihr zum Ritter Geschlagene outete sich als Fan: "Sie ist die Rock-’n’-Roll-Queen, man wird sich an sie wie an die Beatles er­innern."

Indes bastelt er fleißig an seiner eigenen Unsterblichkeit: So wird er etwa bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele in East-London auftreten.