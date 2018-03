Sinnliches Rot für die KURIER-ROMY-Gala

Am 7. April herrscht wieder großes "Romydemmi" in der Wiener Hofburg – bei der glamourösen KURIER-ROMY-Gala trifft sich alles was in der TV-Branche Rang und Namen hat. Und für ihren perfekten Auftritt durften die KURIER-Hostessen schon jetzt im edlen Escada-Store am Graben ihre Traumroben probieren. Dazu funkelndes Geschmeide von Juwelier Wempe, wie edles Ohrgehänge aus Weißgold mit 228 Brillanten (57.875 Euro) oder ein Weißgold-Spiral-Armreif mit 170 Diamanten (42.875 Euro).

Glitzern dürfen übrigens auch die Schuhe – für die Ladys werden zarte Heels von Salamander bereitgestellt. Und natürlich darf auch ein bisserl geschummelt werden – auch die Autorin dieser Zeilen schwört übrigens auf die Zauberhöschen von Spanx.

Und wenn "unten drunter" alles perfekt sitzt, muss es das auch "oben drüber" – um die Haare kümmerten sich die beiden Star-Frisöre Patrick und Andreas Raitz, dieser hatte auch gleich Tipps für den edlen Red-Carpet-Auftritt parat.

"Man sollte auf jeden Fall zum Frisör gehen und sich die Haare professionell machen lassen. Dementsprechend finde ich eine Aufsteckfrisur sehr schön, man kann diese auch modern machen." Schmuck im Haar ist derzeit übrigens auch absolut im Trend.