Simon Baker, der moderne Gentleman

Ein moderner Gentlemen, denn heute ist es nicht ganz so einfach. Man sollte Frauen die Tür aufhalten und ihnen Respekt erweisen. Es geht nicht nur darum, gut auszusehen und die Frau zu beeindrucken. In jeder zwischenmenschlichen Beziehung zählt der erste Eindruck. Danach muss man sich um sein Gegenüber bemühen, ihm mit kleinen Gesten zeigen, dass man ihn wertschätzt. Das vermitteln wir auch den Jungs. Ich hasse es, wenn ihre Freunde bei uns sind, alle neben einander sitzen und nur in ihre i-Phones tippen. Das ist doch dämlich.

Sie sind seit 14 Jahren verheiratet und haben drei Teenager. Sind Sie ein strenger Vater?

Ich komme aus einer Arbeiterfamilie und war immer stolz darauf. Ich will, dass sie wissen, dass Glück nicht nur bedeutet, einen Mercedes zu fahren. Es ist wichtig, auf dem Boden zu bleiben. Wir sind zwar mit Nicole Kidman und Keith Urban befreundet, aber man trifft mich auch im Pub mit Schulfreunden. Was zählt, ist die richtige Balance.