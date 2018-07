Sila Sahin & Samuel Radlinger sind erstmals Eltern geworden

Wie ihr Spross heißt, haben Sahin und Radlinger noch nicht verraten.

Das Baby hat zwar ein Namensschild aus dem Krankenhaus am Bein, ein Daumen verdeckt jedoch den Vornamen. Auch der in Ried im Innkreis geborene Torhüter zeigte sich erfreut und bedankte sich bei seiner Frau: "Ich bin so stolz auf dich @diesilasahin!!! Du hast mir das größte Geschenk auf Erden gemacht! Ich bin sehr dankbar dass es allen gut geht und wir jetzt die schönste Zeit als kleine Familie genießen können."