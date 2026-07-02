Wenige Wochen nach der Geburt ihres dritten Kindes hat Hollywood-Schauspielerin Sienna Miller (44) ein erstes Foto von dem Baby geteilt. Sie teilte auf Instagram eine Foto-Reihe, in der unter anderem ihr Partner Oli Green mit einem Neugeborenen in den Armen zu sehen ist. Das Kind ist eingewickelt und trägt eine Mütze, eine winzige Hand verdeckt das kleine Gesicht. Der Vater betrachtet es mit starken Emotionen im Gesicht.

Daneben teilte Miller weitere Bilder aus ihrem Leben und von ihrer Familie. Eins zeigt sie mit kugelrundem Babybauch im Bett, ein anderes Foto zeigt den Kopf eines älteren Kindes mit Vogelkot in den Haaren.