Sienna Miller: Spekulationen um mysteriösen Begleiter

Freundschaftlich hatten sich Sienna Miller (36) und ihr Ex-Verlobter Tom Sturridge (32) vor drei Jahren getrennt. Nun wurde die Schauspielerin dabei gesichtet, wie sie mit einem Unbekannten Sturridges Geburtstagsfeier verließ.

Sienna Miller: Feier mit dem Ex

Am Mittwoch feierte die Schauspielerin mit ihrem Ex und dessen Freunden Geburtstag. Mit dabei waren unter anderem auch Schauspielerin Lily James (29) und Musiker Noel Gallagher (51). Die Gruppe war laut DailyMail in verschiedenen Bars in London unterwegs, ihr letzter Stopp war Claridge’s.