Sienna Miller bestätigt Schwangerschaft mit Bauchfrei-Outfit

Die britische Schauspielerin Sienna Miller ("Alfie") erwartet derzeit ihr zweites Kind. Bei einem Event des Modemagazins Vogue in London setzte sie ihren wachsenden Babybauch in einem weißen Ensemble aus Bluse und voluminösem Rock in Szene. Ihre Körpermitte blieb frei. Damit bestätigte Miller wortlos kursierende Gerüchte um eine Schwangerschaft. Zuvor waren Paparazzipilder von ihr am Strand veröffentlicht worden, die die Spekulationen anheizten.