Sieben lustige Anekdoten über König Charles III

Der Vater von König Charles III (73), Prinz Philip (gestorben 2021) wurde ja gern "König der Fettnäpfchen" genannt. Doch auch Charles hat so seine Eigenheiten. Hier sind sieben Anekdoten über den neuen britischen König, die Sie vielleicht noch nicht gehört haben.



"Grässliche Leute"

Kurz vor der Hochzeit mit Camilla im April 2005 platzt Charles beim Skiurlaub in den Schweizer Alpen der Kragen. Schlecht gelaunt murmelt er bei einem Fototermin mit seinen Söhnen William und Harry vor sich hin: "Grässliche Leute. Ich kann die nicht ab. Ich hasse sowas." Als auch noch der BBC-Hofberichterstatter eine Frage stellt, raunt er: "Furchtbar, der Typ."



Biertrinker des Jahres

Als sich der damalige Thronfolger mit dem Spruch "The pub is the hub" (etwa: "Der Pub ist der Mittelpunkt") vor allem für Gaststätten im ländlichen Raum stark macht, wählen ihn britische Parlamentarier aus dem parteiübergreifenden Arbeitskreis von Bierfreunden im November 2002 zum "Biertrinker des Jahres". Für die Medien wird der "Prince of Wales" kurzerhand zum "Prince of Ales".