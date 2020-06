Sieben Gründe - eine Mega-Party

Der Privatsender ist fast so berühmt wie seine legendären Partys. Das Puls 4-Sommerfest zählt seit Jahren zu den heißesten Festen des Landes: Jung, ausgelassen und feucht-fröhlich können 1.500 geladene VIPs bis zum Morgengrauen tanzen. Mittwochabend lud Markus Breitenecker erneut in die Rinderhalle Neu Marx. Diesmal hatte der Geschäftsführer der SevenOne Media Austria und Puls 4-Dachmarke nicht weit zu laufen: "Wir sind erst am Montag hierher übersiedelt. Jetzt sind alle 300 Mitarbeiter unter einem Dach untergebracht."

Gefeiert wurde aber nicht nur die erfolgreiche Büro- und Studio-Übersiedlung auf das 8000 m² große Areal, sondern: "Wir haben gleich sieben Highlights, die wir feiern." Dazu gehören ohne Zweifel die vielen neuen Sendungen, die mit " ORF-Gesichtern" geziert werden: "Neben Frenkie Schinkels und Arabella Kiesbauer freut es uns besonders, dass Corinna Milborn fix bei uns anfängt." Dass der Privatsender die Rechte an der UEFA Champions League für die nächsten drei Jahre sichern konnte, sei eine taktische Meisterleistung gewesen: "Der ORF hat sich bei den Verhandlungen auf die Europa League konzentriert. Das ist uns zugute gekommen." Um die Gäste – darunter der neue Juror von " Austria’s Next Topmodel", Rolf Scheider (ab Jänner ist er an der Seite von Model Melanie Scheriau zu bewundern) – bei dem Sommerfest auf das erste Match " Real Madrid gegen Manchester United" am 19. September einzustimmen, wurde die Rinderhalle in einen Fußballplatz verwandelt.

Die Damen wurden bereits auf der Einladung vorgewarnt: "Liebe Damen – es wird sportlich! Ganz im Zeichen der Champions League tanzen wir dieses Jahr auf Rasen. Bitte wählen Sie Ihr Schuhwerk entsprechend."