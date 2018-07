Sie wird immer dünner: Sorge um Mila Kunis

Nach der Geburt ihres zweiten Kindes (Tochter Wyatt wurde 2014 geboren; Sohn Dimitri kam im Dezember 2016 zur Welt) feilt Mila Kunis wieder fleißig an ihrer Hollywoodkarriere. In den vergangenen zwei Jahren drehte Kunis mit "Bad Moms", "Bad Moms Christmas", "The Spy Who Dumped Me" und "Wonder Park" gleich vier Filme und war zudem in der Serie "Family Guy" zu sehen.

Wo sind deine Kurven, Mila?

Der Berufsstress macht sich inzwischen aber bemerkbar. Um fit für die Leinwand zu sein, hat Kunis nach ihrer letzen Schwangerschaft in Windeseile abgenommen. Seitdem purzeln die Kilos konstant weiter - weswegen die 34-Jägrige mittlerweile einen recht abgemagerten Eindruck macht. Als sich Mila dei bei der Premiere ihres neues Films "The Spy Who Dumped Me" vor wenigen Tagen in einer roten Robe präsentierte, war von den Kurven der Zweifachmama jedenfalls kaum noch was zu sehen.