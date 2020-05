Mit 18 heiratete sie den Rockmusiker Freddy Moore , die Scheidung folgte vier Jahre später. Mit Bruce Willis (57), ihrem „Lebensmenschen“, hielt der Bund fürs Leben von 1987 bis 2000. Aus dieser Verbindung stammen die drei gemeinsamen Töchter Rumer (24) – gerade frisch verliebt in den Schauspieler Jayson Blair , Scout (21) und Tallulah (18). Mit ihnen und Bruce begeht sie auch den heutigen Ehrentag, nachdem sie zuvor mit Freunden einen Urlaub in Abu Dhabi verbrachte und auf der Geburtstagsfeier von Naomi Campbells Freund Vladimir Doronin (50) in Indien erschien.

Ins neue Lebensjahr geht sie als Noch-Frau-Kutcher, denn eine Scheidung ist derzeit nicht in Sicht. Es geht ums Geld. Sie ist 100 Millionen Euro schwer – er angeblich 80. Man wolle sich außergerichtlich einigen. Und was bringt ihr die Zukunft? Ein enger Freund meinte: „Sie versucht Ashton endgültig hinter sich zu lassen und ist bereit, etwas Neues zu erleben. Sie will sich wieder verlieben.“