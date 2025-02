"Sie ist schrecklich": Trump beleidigt Meghan - und Palastmitarbeiter packen aus

Die konservative "Heritage Foundation" behauptet, dass der Briten-Prinz früheren Drogenkonsum in seinem Visumsantrag verheimlicht hätte. In seiner Autobiografie "Reserve" gab er nämlich zu, illegale Substanzen konsumiert zu haben.

"Ich werde ihn in Ruhe lassen. Er hat genug Probleme mit seiner Frau. Sie ist schrecklich", sagte er laut der New York Post. Ganz ausgestanden ist das alles für den britischen Royal aber noch nicht, denn der Rechtsstreit zur Öffnung seiner Einwanderungsakte wird vor einem Bundesgericht in Washington fortgesetzt.

2017 machten die beiden just bei diesen Spielen in Toronto ihre Liebe öffentlich. Und auch jetzt turteln sie, was das Zeug hält: Händchenhalten, Küsse und Kuscheln auf der Tribüne.

Ungemach droht auch in Form eines neuen Buches des Journalisten Tom Quinn, welches am 18. Februar erscheint.

In "Yes Ma’am: The Secret Life of Royal Servants" kommen zahlreichen Palastmitarbeiter zu Wort. So heißt es da laut The Times, dass Prinz Harry so chaotisch sei, dass er "ohne einen Diener zwei Wochen bräuchte, um seine eigene Hose anzuziehen".

Und für Meghan soll sich das Leben "um Schlösser, glitzernde Bälle und grenzenlosen Reichtum" gedreht haben. "Sie erwartete einen Milliardär und bekam einen Millionär." Strengen Protokolle, Vorgaben und Hierarchien hätten ihr Probleme bereitet. "Sie hat nicht verstanden, dass man als Mitglied der königlichen Familie nicht tut, was man will, sondern, was einem gesagt wird", so ein ehemaliger Mitarbeiter der Queen.

Aber auch die anderen royalen Familienmitglieder werden in diesem Buch thematisiert.